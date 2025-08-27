Líder do maior partido da oposição francês pede 'retorno às urnas' com dissolução do parlamento

O líder do maior partido de oposição francês, o Reagrupamento Nacional, Jordan Bardella pediu que o presidente Emmanuel Macron "retorne às urnas", seja dissolvendo a Assembleia Nacional ou mesmo renunciando e levando a novas eleições presidenciais. Em entrevista ao canal TF1, o eurodeputado acusou o governo atual de ser responsável pela situação fiscal francesa, que o primeiro-ministro François Bayrou busca enfrentar com um corte de gastos no orçamento de 2026, o que vem causando forte oposição no país.
Bardella reiterou que seu partido "obviamente votará contra a confiança do governo", independentemente do que Bayrou propuser entre agora e 8 de setembro.
