DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Sem detalhar, Rutte alerta que Rússia e China se preparam para conflito 'de longo prazo'

27/08/2025 | 13:26
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou nesta quarta-feira, 27, que Rússia e China estão expandindo suas capacidades militares em "alta velocidade e com pouca transparência". Segundo ele, os dois países se preparam para uma competição e um conflito "de longo prazo conosco".

Em evento da Rheinmetall, na Alemanha, Rutte destacou que a indústria de defesa de Moscou e Pequim produz armas em ritmo "incrível". "Não é apenas para exibir as armas em desfiles militares na Rússia e na China, mas também para exercer influência e projetar poder sobre outros países", disse. "Eles estão muito bem preparados militarmente e estão claramente indo em direção a um conflito e uma competição de longo prazo conosco."

O secretário-geral não entrou em detalhes, mas ressaltou que EUA e União Europeia (UE) caminham juntos para uma "mudança de maré" global na produção de defesa.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.