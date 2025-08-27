Atitude mais 'honrosa' que Cook poderia tomar é deixar o Fed, diz membro da Casa Branca

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta quarta-feira, 27, que, se estivesse no lugar da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, sairia do cargo. "É a coisa mais honrosa a se fazer", acrescentou durante fala à repórteres nos arredores da Casa Branca.

"Se eu tivesse sido acusado de fraude hipotecária, ou eu negaria por não ser verdade, ou eu sairia até que tudo fosse resolvido. Ela não ter feito isso até agora sugere que ela esteja agindo politicamente, o que contradiz a ideia de independência do Fed", declarou Hassett.

Fontes informaram à imprensa norte-americana que Cook deve ingressar ainda nesta quarta com uma ação na Justiça contra o anúncio de demissão feito por Donald Trump.

O diretor do Conselho Econômico do governo americano também defendeu Trump ao dizer que o presidente dos EUA tem autoridade para demitir um diretor do Fed por justa causa. Questionado sobre quem deve substituir Cook, Hassett disse que isso é algo que "compete ao presidente".

Hassett é um dos cotados para substituir o atual presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, cujo mandato se encerra em maio de 2026. Ele garantiu, quando questionado, que não há "nada de errado" sobre seu passado que possa surgir para lhe prejudicar, caso passe a ocupar um cargo no Fed futuramente.

Pouco antes, em entrevista à CNN, o integrante da Casa Branca havia afirmado, sem apresentar provas, que a atual formação do Fed já é "bastante política" e que age para prejudicar Trump e favorecer os democratas desde as eleições do ano passado.