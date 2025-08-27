DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Economia

Concessões do consignado privado praticamente dobram entre junho e julho, mostra BC

27/08/2025 | 12:50
As concessões de crédito consignado para trabalhadores do setor privado praticamente dobraram na passagem de junho para julho. Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 27, elas passaram de R$ 2,589 bilhões para R$ 5,112 bilhões no período, uma alta de 97,5%. Na comparação com o mesmo mês de 2024, crescem 96,7%.

Os números refletem o impulso do novo modelo de consignado privado, o Crédito do Trabalhador, lançado pelo governo no fim de março. O saldo da modalidade cresceu 6,9% em julho, para um total de R$ 49,673 bilhões.

A taxa média de juros do consignado privado caiu de 56,3% ao ano em junho para 55,5% em julho.

O governo espera que, com o Crédito do Trabalhador, o tomador migre para linhas com taxas mais baixas.

O comportamento dos juros no consignado privado, porém, tem registrado alta neste primeiro momento, refletindo a adaptação de instituições financeiras à modalidade e o interesse pelo segmento.


