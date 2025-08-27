DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Haddad: tarifaço machuca um pouco, mas 'macroeconomicamente' Brasil tem condições de enfrentar

27/08/2025 | 12:35
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 27, em entrevista ao UOL, que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos às exportações brasileiras vão afetar um pouco o Brasil. Ele ponderou, contudo, que o país tem condições de enfrentar o tarifaço.

"Tem setores que exportam mais de 50% para lá, tem empresas que vão sofrer, mas macroeconomicamente falando o país tem condições de enfrentar", disse Haddad, exemplificando que há produtos cujos preços estão em queda, como o café.

"Preço do café está caindo porque está aumentando oferta interna", afirmou o ministro da Fazenda.

Benefícios fiscais infraconstitucionais e IR

Na mesma entrevista, Haddad disse que o governo pretende aprovar ainda este ano corte linear de 10% dos benefícios fiscais infraconstitucionais. "Pretendemos aprovar essa proposta que veio das duas Casas", comentou, em referência à Câmara dos Deputados e ao Senado.

O ministro também afirmou que acredita que o compromisso sobre garantir a compensação no projeto de lei que altera regras do Imposto de Renda será honrado.


