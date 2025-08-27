DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

É natural que se cobre de ministros protocolo na defesa do governo, diz Haddad

27/08/2025 | 12:32
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 27, que acredita ser natural que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobre de ministros protocolos das medidas tomadas para defender o governo federal. Ele fez a afirmação ao comentar sobre a reunião ministerial realizada ontem.

"O que o presidente espera, e que ele tem razão na minha opinião, é defender nosso legado e medidas", disse. "Presidente pode ouvir opiniões, mas decisão sobre equipes é atribuição dele", acrescentou. Haddad, porém, evitou falar sobre a futura troca ministerial esperada para o ano que vem.

Ele também avaliou que é normal que aqueles partidos que dão sustentação ao governo não precisem estar apoiando a chapa de Lula nas próximas eleições. Porém, Haddad voltou a criticar a tendência do que chamou de "partidos da elite" em apoiar candidatos que foquem em pautas conservadoras. "É aquele 'rame rame' de sempre"", disse.

Haddad, concede, na manhã desta quarta, entrevista aos jornalistas do UOL.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.