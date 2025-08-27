DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Coamo anuncia investimento de R$ 3 bilhões em Porto de Itapoá, em SC

27/08/2025 | 11:55
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Coamo, maior cooperativa agrícola da América Latina, confirmou que vai investir R$ 3 bilhões na construção de um terminal portuário em Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina. O anúncio foi feito em reunião entre executivos da cooperativa e o governador do Estado, Jorginho Mello (PL), realizada no início desta semana. A operação está prevista para começar em 2030, confirmou em nota a cooperativa de Campo Mourão, no norte do Paraná.

O projeto ocupará 43 hectares e contará com três berços de atracação, com capacidade estimada em 11 milhões de toneladas por ano.

Segundo o governo catarinense, o terminal vai movimentar granéis agrícolas, combustíveis líquidos, fertilizantes e GLP (gás liquefeito de petróleo). A estimativa é de 2 mil vagas de trabalho durante a fase de obras e 1 mil postos permanentes após o início da operação.

A Coamo já possui dois terminais no complexo portuário de Paranaguá (PR), que respondem por quase 5 milhões de toneladas embarcadas anualmente, mas enfrenta gargalos logísticos para o escoamento da produção de soja, milho e trigo de seus 32 mil cooperados. Em 2024, a cooperativa registrou faturamento de R$ 28,8 bilhões.

O governador de Santa Catarina destacou, em nota, o impacto do novo empreendimento. "É um grande investimento, uma transformação somando com a Baía da Babitonga que nós vamos dragar lá em São Francisco. Isso é um corredor de importação e principalmente de exportação. É uma conquista maiúscula de Santa Catarina", disse.

Em comunicado, o presidente executivo da Coamo, Airton Galinari, reforçou a necessidade de expansão. "Esse é um sonho dos nossos produtores. Nós já temos dois terminais em Paranaguá, onde escoamos quase 5 milhões de toneladas por ano. Sentimos a necessidade dessa expansão porque tem negócios que realmente a gente não consegue fazer", afirmou.


