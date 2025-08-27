DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Estoques de petróleo nos EUA caem 2,392 milhões de barris, revela DoE

27/08/2025 | 11:49
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos recuaram 2,392 milhões de barris, a 418,292 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 1,9 milhão de barris.

Os estoques de gasolina recuaram 1,236 milhão de barris, a 222,334 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 1,7 milhão de barris.

Já os estoques de destilados caíram 1,786 milhão de barris, a 114,242 milhões de barris. A previsão era de avanço de 900 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 96,6% a 94,6%, enquanto a projeção era de queda a 96,3%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 838 mil barris, a 22,632 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,439 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


