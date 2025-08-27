DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

China aumentará suporte para setor de serviços e ambiente de consumo em setembro

27/08/2025 | 11:42
O Ministério do Comércio da China anunciou que irá ampliar políticas de suporte ao setor de serviços e para melhorar o ambiente de consumo em setembro, durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 27. Ao lado de diretores do ministério, o vice-ministro Sheng Qiuping disse esperar que as medidas ajudem a sustentar o crescimento econômico ao longo do ano.

Sheng afirmou que o país expandirá a abertura do setor de serviços e ampliará iniciativas piloto em áreas de telecomunicação, saúde e educação para ampliar a oferta de qualidade. O país também promoverá exportações sob aspectos financeiros, tributários e de facilitação política.

Segundo o Ministério do Comércio, o valor total do comércio de serviços da China teve salto anual de 8%, para 3,9 trilhões de yuans (US$ 548,5 bilhões), no primeiro semestre de 2025, um novo recorde.

Em relação ao consumo, o governo chinês pretende remover barreiras institucionais, colaborando com departamentos distritais e municipais para, por exemplo, permitir a realização de eventos comerciais especiais sem uma licença específica.

A coletiva de imprensa também forneceu detalhes sobre a Feira Internacional da China para o Comércio em Serviços de 2025, que acontecerá em Pequim nos dias 10 a 14 de setembro.


