O Índice Bovespa oscila entre margens bastante estreitas na manhã desta quarta-feira, 27, alternando pequenas altas e baixas, em mais um dia de poucas referências para os investidores.

"O cenário político está até controlado, sem grandes surpresas recentemente, sem nenhum avanço na relação do Brasil com os Estados Unidos... Mas isso não quer dizer que não possa haver alguma reviravolta durante a semana, que volte a trazer volatilidade", disse Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.

De acordo com o profissional, a fala de Gabriel Galípolo em evento hoje à tarde não deve trazer elementos que influenciem o mercado, como sinalizações e guidances, uma vez que o BC finalmente chega a um momento em que a política monetária começa a fazer efeito na economia. Assim, o investidor deve manter a atenção aos dados de emprego do Caged, uma vez que o mercado de trabalho segue aquecido, mantendo o BC atento.

Às 11h15, o Ibovespa tinha 137.708,39 pontos, em baixa de 0,05%. Vale ON, ação de maior peso na composição do índice, recuava 0,04%, enquanto Petrobras PN subia 0,10%.