Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Nacional Titulo

Interferência na via provocou velocidade reduzida na Linha 1-Azul do Metrô de SP nesta quarta

27/08/2025 | 11:27
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma interferência na via na Estação Conceição provocou transtornos aos passageiros na manhã desta quarta-feira, 27, na Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta das 6h30 e meia hora depois a circulação já estava em processo de normalização.

As linhas linhas 2-Verde e 3-Vermelha também tiveram reflexo, mas a companhia informou, pouco depois das 8h, que o sistema já funcionava normalmente.

Recentemente, uma interferência na via na mesma estação casou transtornos aos passageiros, em razão de redução de velocidade e maior tempo de parada nas estações. O problema também impactou nas outras linhas de metrô.


