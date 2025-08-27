DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Programa Gás do Povo está pronto e será lançado na semana que vem, afirma Rui Costa

27/08/2025 | 11:20
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 27, que o programa Gás do Povo "já está pronto" e "será lançado na semana que vem". Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do Canal Gov, canal operado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o ministro afirmou que o programa "vai crescer gradualmente e chegará a atender 15 milhões de famílias em março de 2026".

Rui Costa explicou que os beneficiários, que precisam estar cadastrados no CadÚnico, terão um crédito para comprar o gás de cozinha.

"As famílias receberão um crédito. A pessoa está cadastrada na distribuidora de revenda do gás, apresenta o CPF, vai retirar o gás e o governo pagará esse botijão para ela", disse o ministro.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.