Internacional Titulo

Trump volta a atacar imprensa e ironiza suposta renovação de contrato de apresentador da 'NBC'

27/08/2025 | 11:16
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou ataques à imprensa americana ao pontuar que circula um rumor "doentio de que a Fake News NBC" teria renovado o contrato de Seth Meyers, um de seus apresentadores de talk show.

"Ele não tem audiência, talento ou inteligência, e a personalidade de uma criança insegura. Então, por que a Fake News NBC renovaria o contrato desse idiota? Eu não sei, mas com certeza vou descobrir!!!", escreveu Trump na Truth Social.

Anteriormente nesta semana, Trump já havia criticado as emissoras NBC News e ABC. Segundo ele, as redes estão entre as "mais tendenciosas" do país e afirmou que ambas deveriam perder suas licenças de operação pela "cobertura injusta de republicanos e/ou conservadores". Ele afirmou que seria "totalmente a favor" da revogação das licenças dos veículos por apresentarem "ameaça à nossa democracia".


