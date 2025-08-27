Juiz pede mais tempo para avaliar liberdade de Carla Zambelli durante processo de extradição

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou por nova audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira, 27. A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. O juiz do caso solicitou mais tempo para decidir se Zambelli pode aguardar o trâmite de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. Até a decisão, a deputada federal segue detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

A defesa da parlamentar alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade. No dia 13 de agosto, Zambelli passou mal ao chegar à audiência.

Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

Zambelli foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira condenação foi em maio, por ter coordenado invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes.

Após a condenação, a parlamentar fugiu do País, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho.

A parlamentar também foi condenada pelo Supremo neste mês, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, pelo episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma.