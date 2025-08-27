Preços ao produtor no Reino Unido atingem maior nível em 2 anos em junho, mostra preliminar

A inflação dos preços de produção do produtor (PPI, na sigla em inglês) do Reino Unido acelerou para alta de 1,9% no acumulado do ano até junho, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quarta-feira, 27.

Segundo a Reuters, este é o nível mais alto para o indicador nos últimos dois anos e uma aceleração em relação a maio, quando teve avanço de 1,3%.

Em nota, o ONS esclarece que os dados são preliminares. A divulgação oficial foi temporariamente suspensa em março de 2025, após o escritório identificar erros nas leituras datados desde 2020.

Os números finais devem ser publicados em outubro, quando a divulgação deve ser retomada regularmente.

O PPI britânico do ano até abril foi revisado para cima, de avanço de 0,5% para alta de 0,7%.

A inflação de preços de insumo ao produtor caiu 1% no ano até junho, menor do que a queda de 1,2% registrada no período até abril (dado revisado).