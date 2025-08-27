DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Juro médio no rotativo do cartão sobe em julho para 446,6% ao ano, mostra BC

27/08/2025 | 10:16
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 6,1 pontos porcentuais entre junho e julho, de 440,5% (dado revisado) para 446,6% ao ano, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 27.

A taxa do parcelado passou de 182,5% para 181,7% ao ano. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 88,8% (dado revisado) para 88,1%.

O Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida. O teto para os juros e encargos da modalidade passou a valer em janeiro de 2024.

As taxas apresentadas pelo BC podem sugerir que os bancos estejam descumprindo a lei, mas o que acontece é apenas um registro estatístico.

Para chegar às taxas anuais, a autoridade monetária extrapola o juro cobrado ao mês pela instituição financeira para o ano. Essa taxa nem sempre é efetivada, já que os consumidores normalmente ficam "pendurados" no cartão por apenas dias ou semanas.

O BC não pretende descontinuar essa série histórica, que serve como referência para mostrar a velocidade de aumento ou redução dos juros e também é um dos componentes para se chegar à taxa cobrada pelo sistema como um todo.


