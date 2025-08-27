DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Esportes

Pafos e Kairat Almaty: conheça estreantes da Champions que surpreenderam e eliminaram campeões

27/08/2025 | 08:29
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Dois estreantes vão disputar a fase de liga da Champions League. O Pafos FC, do Chipre, e o Kairat Almaty, do Casaquistão, surpreenderam na terça-feira ao conquistar vagas inéditas na competição continental europeia. Ambos eliminaram adversários tradicionais nos playoffs e se juntam às outras 34 equipes que disputarão a etapa.

O Pafos FC assegurou a classificação ao eliminar o Estrela Vermelha, da Sérvia, campeão da Champions em 1991, após vitória por 2 a 1 no jogo de ida e empate por 1 a 1 na volta. O gol decisivo foi marcado pelo brasileiro Jajá, aos 44 minutos do segundo tempo, fechando o placar agregado em 3 a 2.

Além de Jajá, o elenco também conta com outros jogadores do Brasil como David Luiz, Bruno Felipe, Anderson Silva e Pedrão. Fundado em 2014, o clube conquistou o Campeonato do Chipre em 2024/25 e a Copa do Chipre em 2022/23. Ele é o segundo representante cipriota a participar do torneio, depois do Apoel FC.

Já o Kairat Almaty avançou ao superar o Celtic, da Escócia, campeão europeu em 1967. Após dois empates sem gols, levou a melhor nos pênaltis por 3 a 2 e fez história ao se tornar o primeiro clube do Casaquistão a alcançar a fase principal da competição.

O Kairat tem uma longa trajetória. Fundado em 1954, passou por diferentes nomes até assumir a identidade atual em 1956. Foi o único time casaque a disputar a primeira divisão da União Soviética, na qual permaneceu por 24 temporadas. Desde a independência do país, em 1991, soma quatro títulos do Campeonato Cazaque, dez da Copa nacional e duas Supercopas.

O clube tem sede em Almaty, cidade próxima à fronteira com o Quirguistão, e aposta em um elenco com quatro brasileiros: Élder Santana, Edmilson Santos, João Paulo e Ricardinho.

O sorteio da fase de liga da Champions será realizado nesta quinta-feira.


