Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Economia Titulo

PIB da OCDE cresce 0,4% no segundo trimestre de 2025 e retoma aceleração

27/08/2025 | 07:54
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Produto Interno Bruto (PIB) dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quarta-feira, 27. O resultado mostra uma aceleração em relação ao primeiro trimestre deste ano, quando a economia da OCDE teve expansão de 0,1%.

Apenas no G7, o avanço do PIB também mostrou aceleração semelhante, de 0,1% no primeiro trimestre para 0,4% entre abril e junho.

Apenas nos EUA, o PIB se recuperou e avançou 0,7% no segundo trimestre, depois de ter contraído 0,1% no primeiro. A recuperação foi largamente atribuída ao declínio acentuado de bens importados no segundo trimestre, de 10,3%.

Na comparação anual, o PIB da OCDE registrou alta de 1,7% no segundo trimestre, inalterado em relação aos três primeiros meses do ano.


