DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

JBS entrará no índice FTSE US; ação alcança máxima histórica de US$ 15,99

27/08/2025 | 07:33
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A JBS passará a integrar o índice FTSE US, operado pela FTSE Russell, a mesma gestora do conhecido índice Russell. A confirmação foi divulgada em comunicado oficial detalhando as mudanças que serão efetivas a partir do fechamento do mercado em 19 de setembro, com validade em 22 de setembro.

O índice reúne 537 companhias listadas nos Estados Unidos, que somam US$ 51,3 trilhões em valor de mercado. A presença no grupo coloca a JBS no radar de fundos passivos, como ETFs e fundos de índice, que replicam a carteira, ampliando o potencial de demanda pelas ações da empresa.

A entrada no FTSE US reforça a consolidação da companhia no mercado de capitais norte-americano, processo acelerado após a dupla listagem (B3 e Nyse) realizada neste ano. O movimento é visto como estratégia para atrair um leque mais amplo e diversificado de investidores.

O desempenho recente dos papéis acompanha essa trajetória. Desde a estreia na Nyse em 12 de junho, as ações acumulam valorização de 15%. Nesta terça-feira (26), atingiram sua máxima histórica, encerrando a sessão a US$ 15,99.

Além disso, o volume financeiro médio diário em dólares desde a listagem avançou 228% em relação à média de 2024, indicando maior liquidez e crescente interesse dos investidores internacionais.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.