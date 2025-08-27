JBS entrará no índice FTSE US; ação alcança máxima histórica de US$ 15,99

A JBS passará a integrar o índice FTSE US, operado pela FTSE Russell, a mesma gestora do conhecido índice Russell. A confirmação foi divulgada em comunicado oficial detalhando as mudanças que serão efetivas a partir do fechamento do mercado em 19 de setembro, com validade em 22 de setembro.

O índice reúne 537 companhias listadas nos Estados Unidos, que somam US$ 51,3 trilhões em valor de mercado. A presença no grupo coloca a JBS no radar de fundos passivos, como ETFs e fundos de índice, que replicam a carteira, ampliando o potencial de demanda pelas ações da empresa.

A entrada no FTSE US reforça a consolidação da companhia no mercado de capitais norte-americano, processo acelerado após a dupla listagem (B3 e Nyse) realizada neste ano. O movimento é visto como estratégia para atrair um leque mais amplo e diversificado de investidores.

O desempenho recente dos papéis acompanha essa trajetória. Desde a estreia na Nyse em 12 de junho, as ações acumulam valorização de 15%. Nesta terça-feira (26), atingiram sua máxima histórica, encerrando a sessão a US$ 15,99.

Além disso, o volume financeiro médio diário em dólares desde a listagem avançou 228% em relação à média de 2024, indicando maior liquidez e crescente interesse dos investidores internacionais.