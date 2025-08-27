DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Economia

Lucro industrial da China cai 1,5% na comparação anual de julho

27/08/2025 | 07:26
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O lucro industrial na China recuou 1,5% em julho, na comparação anual, segundo o NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Em junho, o lucro das principais empresas industriais chinesas teve queda anual de 1,8%. De janeiro a julho, o lucro do setor industrial chinês recuou 1,7% ante o período equivalente de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.


