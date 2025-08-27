Lucro industrial da China cai 1,5% na comparação anual de julho

O lucro industrial na China recuou 1,5% em julho, na comparação anual, segundo o NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Em junho, o lucro das principais empresas industriais chinesas teve queda anual de 1,8%. De janeiro a julho, o lucro do setor industrial chinês recuou 1,7% ante o período equivalente de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.