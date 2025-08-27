Confiança do consumidor da Alemanha recua para -23,6 em setembro

A mais recente pesquisa do grupo GfK em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) projeta que o índice de confiança do consumidor alemão cairá para -23,6, na previsão de setembro, de -21,7 em agosto. A projeção da FactSet era de queda de 22. "O medo crescente de perdas de empregos está fazendo com que muitos consumidores permaneçam cautelosos em relação a grandes compras. Isso enfraquece ainda mais as esperanças de uma recuperação robusta na confiança dos consumidores antes do final do ano", destaca Rolf Bürkl, chefe de Clima do Consumidor no NIM.