DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Pai de candidato morto a tiros na Colômbia lança campanha presidencial

26/08/2025 | 22:03
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O pai de Miguel Uribe, candidato presidencial colombiano morto a tiros em um comício político no início deste ano, lançou uma campanha presidencial na terça-feira, 26, no que ele chamou de um esforço para manter vivo o legado de seu filho e construir uma Colômbia mais segura e próspera.

Miguel Uribe Londoño, de 72 anos, anunciou sua candidatura com um discurso do lado de fora do prédio do Congresso na capital, onde seu filho se tornou um senador conhecido, e discursou atrás de um pódio com o logotipo da campanha usado por seu filho falecido.

"Juntos, podemos construir uma Colômbia segura, onde as pessoas não tenham medo de sair às ruas e onde os empresários não precisem extorquir dinheiro" de gangues, disse Uribe Londoño. "Uma Colômbia democrática, onde o governo não fomente divisões entre ricos e pobres, brancos e negros, ou entre os que estão à esquerda ou à direita."

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão/Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.