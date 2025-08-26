Não nos furtaremos ao diálogo com os EUA, afirma ministro Mauro Vieira

O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse nesta terça-feira, 26, durante evento na Fiesp, em São Paulo, que na relação com os Estados Unidos, o Brasil seguirá insistindo na necessidade de separar questões comerciais das questões políticas. De acordo com ele, esse é o único caminho possível para que a situação presente possa encontrar solução satisfatória.

E para isso, disse o ministro, a atuação do setor privado brasileiro é essencial.

"É de fundamental importância que as empresas brasileiras façam chegar às suas parceiras norte-americanas a gravidade da situação e a necessidade de buscar sensibilizar as autoridades do governo daquele país quanto aos prejuízos causados para ambos os lados. É central demonstrar aos interlocutores do setor privado norte-americano não ser razoável que o governo dos Estados Unidos cause dano às excelentes e proveitosas relações comerciais dos dois países por questões políticas e ideológicas que se resumem, ao final, aos desígnios pessoais do Brasil.

A relação entre o Brasil e os Estados Unidos é muito maior do que isso", pontuou.

Em um discurso duro, Vieira disse que o Brasil e os brasileiros não podem ficar reféns dos interesses pessoais, nem pode ceder a pressões absolutamente indevidas e adotadas ao largo do direito e da boa diplomacia.

"Seguiremos firmes na defesa de nossas empresas, dos nossos empregos, da nossa soberania e da nossa independência. Sem perder esses objetivos de vista, tampouco nos furtaremos ao diálogo, à negociação e à busca de soluções pacíficas e mutuamente benéficas para os nossos países. Nossas sociedades, no Brasil e nos Estados Unidos, encontram-se unidas por laços inquebrantáveis de amizade e valores compartilhados. É do interesse de ambos os povos que encontremos meios para superar crises de momento, sejam quais forem, sem nunca descuidar da nossa identidade e da nossa independência", concluiu Vieira.