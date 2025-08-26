DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Esportes

Botafogo contrata Gabriel Bahia, ex-Volta Redonda, por empréstimo com opção de compra

26/08/2025 | 18:00
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Botafogo oficializou a contratação do zagueiro Gabriel Bahia, destaque do Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor, de 26 anos, assinou contrato de empréstimo válido até o final de março de 2026 e já está regularizado no BID da CBF, podendo estrear nas próximas partidas da equipe.

O atleta iniciará nesta terça-feira (26) os treinamentos com os novos companheiros, enquanto a data de apresentação oficial será divulgada posteriormente pelo clube. A expectativa é de que Gabriel Bahia se integre rapidamente à equipe, reforçando o setor defensivo alvinegro.

Segundo Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do Botafogo, a contratação do zagueiro é resultado de um acompanhamento detalhado do departamento de scout. "Acompanhamos Gabriel durante todo o processo. Ele vem evoluindo a cada temporada, e isso nos chamou atenção. Apostamos na sua contratação neste momento por empréstimo, com cláusula de obrigação de compra caso ele atinja os objetivos estabelecidos", afirmou.

O contrato prevê uma obrigação de compra caso metas sejam cumpridas, o que demonstra a confiança da diretoria no potencial do jogador para contribuir de forma consistente com o time. Gabriel Bahia chega para reforçar a defesa em uma fase decisiva da temporada, com o Botafogo disputando tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil.

O Botafogo volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, contra o Vasco, em São Januário, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.


