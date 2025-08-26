DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Conselho de Ética da Alesp arquiva pedido de cassação contra Lucas Bove

26/08/2025 | 17:37
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) rejeitou nesta terça-feira, 26, representação que poderia levar à cassação do mandato do deputado estadual Lucas Bove (PL), acusado de violência doméstica pela ex-mulher, a influenciadora Cíntia Chagas. O deputado nega as acusações.

A representação contra Bove foi rejeitada por 6 votos a 1. O pedido para instauração do processo de cassação foi apresentado por parlamentares do PSOL e da federação encabeçada pelo PT.

O único voto favorável ao recebimento da representação foi o da deputada Ediane Maria (PSOL). Os deputados Oseias de Madureira (PSD), Carlos Cezar (PL), Dirceu Dalben (Cidadania), Eduardo Nóbrega (Podemos), Rafael Saraiva (União Brasil) e Delegado Olim (PP) votaram contra.

Durante a sessão, Bove afirmou que não pretendia se defender dos fatos apresentados pela representação, pois o caso tramita em segredo de Justiça. Ele é investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, de São Paulo.

"Da minha parte, não vou entrar em detalhes. Como disse, não posso", afirmou o deputado estadual. Bove qualificou a representação como "tentativa de desqualificação de um espectro político" e afirmou que a peça está baseada em "fofoca e meias verdades". O deputado disse que, se condenado em segunda instância pelos fatos denunciados pela ex-mulher, abrirá mão do mandato.

"Estou nervosa, triste e muito chateada. Só quem sofreu violência doméstica sabe o quanto que isso dói, como que isso marca nossas vidas", disse Ediane Maria ao votar pelo recebimento da representação. "O acolhimento da representação necessita de um mínimo de elementos a demonstrar materialidade e indícios de autoria", afirmou Eduardo Nóbrega, um dos seis parlamentares que votou pelo arquivamento do pedido.

Procurada, a assessoria da Alesp informou que a decisão é de competência do Conselho de Ética da Casa.

Bove é um dos parlamentares paulistas mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele esteve com o ex-chefe do Executivo horas antes do decreto de prisão domiciliar, em 4 de agosto.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.