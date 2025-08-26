Governo dos EUA ameaça cortar financiamento de 3 estados por lei de inglês a caminhoneiros

Califórnia, Washington e Novo México podem perder milhões de dólares em financiamento federal se continuarem falhando em aplicar os requisitos de proficiência em inglês para caminhoneiros, disse o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, nesta terça-feira, 26.

Uma investigação lançada após um acidente fatal na Flórida envolvendo um motorista de caminhão estrangeiro que fez uma conversão ilegal em 12 de agosto encontrou o que Duffy chamou de falhas significativas na forma como os três estados estão aplicando regras que entraram em vigor em junho, após uma das ordens executivas do presidente americano, Donald Trump.

Os caminhoneiros devem ser desqualificados se não puderem demonstrar proficiência em inglês e Duffy acrescentou que o motorista envolvido no acidente que matou três pessoas nunca deveria ter recebido uma licença de motorista comercial devido ao seu status de imigração.

Duffy alegou hoje que é uma questão de segurança - não política - porque os caminhoneiros precisam entender as placas de trânsito e ser capazes de se comunicar com as autoridades sobre o que estão transportando se forem parados ou o que aconteceu se houver um acidente.

"Trata-se de manter as pessoas seguras na estrada. Suas famílias, seus filhos, seus cônjuges, seus entes queridos, seus amigos. Todos usamos a estrada, e precisamos garantir que aqueles que estão dirigindo grandes caminhões possam entender as placas de trânsito, que foram bem treinados", pontuou ele.