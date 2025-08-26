Leilão para contratação de potência elétrica é sinalização positiva, avalia Eletrobras

A Eletrobras trabalha para se habilitar para o leilão para contratação de potência elétrica, que pode ocorrer em março do ano que vem, comentou nesta terça-feira, 26, o gerente de Ativos Ambientais de Engenharia da Eletrobras, Renê Reis. "É uma sinalização positiva. Nós já estávamos preparados com alguns projetos contando com a previsão de junho e como ainda não foi realizado, a Eletrobras continua ampliando a sua carteira para que esteja mais competitiva ainda quando o certame for realizado", comentou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Reis participou do 2º Seminário de Licenciamento Ambiental para o setor de Energia, promovido pela FGV Energia.
Na última sexta-feira, 22, o Ministério de Minas e Energia (MME) colocou em consulta pública a proposta de realizar dois leilões com previsão de março de 2026. O objetivo é a contratação de potência para o sistema elétrico, o que era aguardado pelo setor dada a crescente geração eólica e solar.
A sinalização também ocorre depois do cancelamento do leilão de reserva de capacidade (LRCAP), que estava previsto para junho.
