DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Leilão para contratação de potência elétrica é sinalização positiva, avalia Eletrobras

26/08/2025 | 17:15
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Eletrobras trabalha para se habilitar para o leilão para contratação de potência elétrica, que pode ocorrer em março do ano que vem, comentou nesta terça-feira, 26, o gerente de Ativos Ambientais de Engenharia da Eletrobras, Renê Reis. "É uma sinalização positiva. Nós já estávamos preparados com alguns projetos contando com a previsão de junho e como ainda não foi realizado, a Eletrobras continua ampliando a sua carteira para que esteja mais competitiva ainda quando o certame for realizado", comentou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Reis participou do 2º Seminário de Licenciamento Ambiental para o setor de Energia, promovido pela FGV Energia.

Na última sexta-feira, 22, o Ministério de Minas e Energia (MME) colocou em consulta pública a proposta de realizar dois leilões com previsão de março de 2026. O objetivo é a contratação de potência para o sistema elétrico, o que era aguardado pelo setor dada a crescente geração eólica e solar.

A sinalização também ocorre depois do cancelamento do leilão de reserva de capacidade (LRCAP), que estava previsto para junho.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.