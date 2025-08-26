Dirigente confirma ausência de Havertz por lesão na seleção da Alemanha nas Eliminatórias.

Kai Havertz, atacante do Arsenal, não estará disponível para a seleção alemã nas próximas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo, confirmou o diretor da equipe nacional, Rudi Voeller. "Ele certamente não conseguirá jogar nestes próximos confrontos", disse Voeller. A Alemanha estreia na campanha enfrentando a Eslováquia em 4 de setembro, em Bratislava, e três dias depois encara a Irlanda do Norte, em Colônia.

O jogador de 26 anos segue se recuperando de uma lesão no joelho sofrida durante a vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Manchester United. Desde então, Havertz também foi ausência na partida seguinte contra o Leeds, e sua participação em campo nos próximos dias dependerá da evolução do tratamento. Voeller afirmou que ainda não se sabe se o jogador precisará de intervenção cirúrgica ou se o caso será tratado de forma conservadora: "Não sabemos exatamente como será nas próximas semanas."

No Arsenal, o técnico Mikel Arteta já havia ressaltado que mais exames seriam necessários para compreender a extensão da lesão de Havertz. "Ele não está em forma e precisamos explorar essa questão antes de tomar qualquer decisão", comentou o treinador. O clube inglês também segue avaliando o impacto da ausência do atacante nas próximas partidas da Premier League.

Havertz retorna de um período complicado, após ficar mais de três meses afastado por uma lesão no tendão no início deste ano. Sua ausência representa um desafio tanto para o Arsenal, que reforçou o ataque com Eberechi Eze, quanto para a seleção alemã, que contará com outras opções ofensivas para iniciar a campanha de qualificação. "É uma situação difícil, mas a equipe está preparada para se adaptar", afirmou Voeller.

Com a situação ainda em avaliação, a expectativa é que Havertz só retorne aos gramados quando estiver plenamente recuperado. A Alemanha, enquanto isso, precisará reorganizar seu setor ofensivo para enfrentar a Eslováquia e a Irlanda do Norte sem sua principal referência de ataque do momento.