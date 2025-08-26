DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

EUA registraram no dia 22 arrecadação recorde de tarifas de quase US$ 23 bi, diz Bessent

26/08/2025 | 17:06
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira, 26, que 22 de agosto registrou uma arrecadação recorde de tarifas, em quase US$ 23 bilhões no dia, elevando o total de agosto para quase US$ 30 bilhões - com o mês ainda não concluído.

"A melhor parte: nenhuma inflação nos preços ao consumidor", acrescentou ele em postagem na rede X.

Segundo ele, desde que o aumento das tarifas começou em abril, os preços dos bens domésticos subiram apenas 0,7% em termos anualizados.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.