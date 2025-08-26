EUA registraram no dia 22 arrecadação recorde de tarifas de quase US$ 23 bi, diz Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira, 26, que 22 de agosto registrou uma arrecadação recorde de tarifas, em quase US$ 23 bilhões no dia, elevando o total de agosto para quase US$ 30 bilhões - com o mês ainda não concluído.
"A melhor parte: nenhuma inflação nos preços ao consumidor", acrescentou ele em postagem na rede X.
Segundo ele, desde que o aumento das tarifas começou em abril, os preços dos bens domésticos subiram apenas 0,7% em termos anualizados.
