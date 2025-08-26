DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo

Após ser empurrado por Dolabella, Luan Pereira faz alerta: '10 motivos para voltar com o/a ex'

26/08/2025 | 17:02
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Luan Pereira publicou um vídeo de alerta em seu perfil no Instagram na noite de segunda-feira, 25, apenas cinco dias depois da suposta agressão que teria sofrido de Dado Dolabella, ex-namorado de Wanessa Camargo, durante uma confraternização do elenco do Dança dos Famosos 2025, no Rio de Janeiro.

No vídeo, o cantor segura um papel escrito "10 motivos para voltar com o/a ex". Ao soltar a mensagem inicial, no entanto, ele não dá os 10 motivos, mas sim um outro recado direto: "Você não aprende mesmo, né?"

Mesmo sem citar nominalmente Wanessa Camargo ou Dado Dolabella, o público de 10,7 milhões de seguidores de Luan Pereira fez interpretações sobre a mensagem do cantor de Dentro da Hilux. "O recado tá 'Dado'", escreveu um. "Senti pouco indireta pra filha do cantor sertanejo, hein", comentou outro.

O que aconteceu?

Luan Pereira e o ex-casal deram versões diferentes sobre a suposta agressão, que teria acontecido em uma festa do elenco do Dança dos Famosos na noite de quinta-feira, 21, em um bar no Rio de Janeiro.

Wanessa e Dado negam que tenha havido uma agressão. A cantora falou em "crise de ciúmes". Já Luan afirma que "não apanhou", mas sofreu um "empurrão". "Não se preocupem porque não apanhei, foi só um empurrão", disse o cantor em um pronunciamento.

Dado Dolabella, por sua vez, afirmou que "não houve agressão" por sua parte, que tem "respeito" pela ex-namorada e que os dois devem "seguir sua jornada de forma independente" após um "ciclo que se encerrou".

Wanessa Camargo e Dado Dolabella iniciaram o namoro no início dos anos 2000, sendo um dos casais mais comentados na época. O romance durou até 2002. A cantora teria se reaproximado do ator depois do fim de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, em 2022, mas só assumiu a volta com Dado em outubro de 2023. Desde então, o relacionamento do casal ficou marcado por idas e vindas.

Wanessa estaria com outro colega do elenco

Dias depois da confusão com Dado Dolabella, o ator Allan Souza Lima, que também está no elenco da Dança dos Famosos 2025, foi apontado pelo Portal Leo Dias como o novo affair de Wanessa Camargo. Após a notícia, os fãs recuperaram um vídeo em que os dois aparecem em um momento de descontração do elenco fora das telas.

Allan Souza Lima já fez novelas na Record e na Globo, mas ganhou ainda mais fama depois de atuar na série Cangaço Novo (2023) e nos filmes A Menina que Matou os Pais (2024) e O Menino Que Matou Meus Pais (2024), produções do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon.


