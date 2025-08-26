China e Coreia do Sul querem ampliar cooperação econômica de forma 'profunda' em novos setores

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, afirmou que Pequim quer explorar o potencial de cooperação em novos setores e impulsionar a cooperação econômica e comercial bilateral de forma "mais sólida e profunda" com a Coreia do Sul. Wentao se reuniu com o enviado especial do presidente sul-coreano, Park Byeong-seok, em Pequim, na segunda-feira, mesmo dia em que o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, se encontrou com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.

Segundo o comunicado divulgado nesta terça-feira pelo governo chinês, Wentao destacou que após a posse do novo governo sul-coreano, o presidente Xi Jinping e o presidente Lee Jae Myung "alcançaram um consenso importante sobre o aprofundamento do desenvolvimento das relações bilaterais, orientando o rumo das relações comerciais entre os dois países".

Wentao disse ainda que a China pretende, junto à Coreia do Sul, preservar a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos e acelerar a segunda fase das negociações do Acordo de Livre Comércio China-Coreia.

O comunicado acrescenta que, diante de "desafios severos à ordem econômica e comercial internacional e às regras do comércio multilateral, China e Coreia do Sul devem firmemente defender o sistema de comércio multilateral e promover conjuntamente a integração econômica regional".

Byeong-seok reforçou que a Coreia do Sul está disposta a fortalecer a cooperação em âmbito regional e multilateral e seguir o que foi anteriormente apresentado por Wentao para fortalecer relações bilaterais.