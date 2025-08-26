DGABC
Economia Titulo

Secretário diz que EUA passarão a divulgar PIB e outras estatísticas econômicas em blockchain

26/08/2025 | 16:10
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou nesta terça-feira, 26, que seu Departamento começará a divulgar estatísticas na blockchain. "Estamos ajustando os detalhes para usar blockchain no PIB", disse, sem dar mais detalhes sobre a medida.

Na mesma reunião de gabinete do presidente dos EUA, Donald Trump, Lutnick defendeu que o acordo de participação dos EUA na Intel "não é socialismo, é capitalismo".

O enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, informou que terá encontros nesta semana sobre Rússia, Ucrânia, Irã e Gaza, mas não forneceu detalhes.

Já o secretário de Defesa, Pete Hegseth, declarou que o Departamento de Defesa será renomeado para "Departamento de Guerra" até a próxima reunião de gabinete de Trump.

Ele acrescentou ter participado na segunda-feira de uma reunião sobre o chamado Domo de Ouro, sem dar mais informações.


