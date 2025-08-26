DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Ruud critica cheiro de maconha durante o US Open: 'Pior parte de Nova York'

26/08/2025 | 15:45
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Enquanto o US Open se desenrola em Nova York, com o clima típico de festa esportiva e aromas variados vindos da praça de alimentação, Casper Ruud destacou um aspecto do torneio que o incomoda: o cheiro de maconha. O norueguês, que jogou ao lado de Iga Swiatek na versão reformulada da chave de duplas mistas, afirmou que a fumaça invade até mesmo as quadras, prejudicando o foco durante as partidas.

"Para mim, essa é a pior parte de Nova York. O cheiro está por toda parte, inclusive nas quadras. Temos que aceitar, mas não é meu aroma preferido", comentou Ruud à mídia norueguesa. Segundo ele, é frustrante jogar cansado enquanto alguém fuma a poucos metros de distância. "Não podemos fazer nada a não ser esperar que a lei mude, o que duvido que aconteça", completou.

A situação relatada por Ruud não é inédita. Em 2023, a grega Maria Sakkari também se queixou do cheiro durante o torneio, argumentando com a árbitra de cadeira que a fumaça afetava sua concentração na partida contra Rebeka Masarova, que terminou com derrota da grega por duplo 6/4.

O US Open proibiu oficialmente o fumo no Billie Jean King National Tennis Center. Ainda assim, a legislação estadual de Nova York permite o uso recreativo desde 2021, criando um impasse entre a regra do evento e a lei local.

Ruud e Swiatek chegaram à final do torneio de duplas mistas, mas foram derrotados pelos italianos Sara Errani e Andrea Vavassori. Mesmo com o desempenho em quadra, o norueguês destacou que o cheiro contínuo de maconha, presente junto a outros odores como comida e cigarro, é um fator que ele prefere evitar.

Ruud voltará às quartas nesta quarta-feira contra o braga Raphael Collignon pela segunda rodada do US Open.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.