Economia Titulo

FPA orientará posição favorável ao projeto que amplia isenção do IR, diz Tereza Cristina

26/08/2025 | 15:43
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) vai orientar seus parlamentares a votarem a favor do projeto de lei 1.087/2025, que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. "Somos favoráveis à isenção do imposto de renda até R$ 5 mil e redução da faixa de quem ganha até R$ 7 mil mensais", disse a senadora e vice-presidente da FPA, Tereza Cristina (PP-MS), a jornalistas após reunião semanal da FPA realizada nesta terça-feira, 26.

Há expectativa de que o projeto seja votado nesta semana na Câmara dos Deputados. Na avaliação da bancada agropecuária, o alívio no imposto de renda aumenta o consumo em cidades agrícolas e favorece o comércio e serviços rurais.

Para a frente, o projeto traz também "neutralidade setorial", pois mira a renda e não o faturamento do produtor.

Nesta terça-feira, a FPA discute e avalia o chamado "pacote tributário" do Executivo, que inclui o projeto de lei de isenção do imposto de renda e a Medida Provisória de recalibragem do IOF e revisões tributárias de títulos.


