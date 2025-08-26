DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Trump: países estão se arruinando ao investir em energia verde, espero que voltem para fósseis

26/08/2025 | 14:37
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou críticas a projetos de energia verde, durante discurso de abertura em reunião do gabinete do governo nesta terça-feira, 26. Trump mencionou particularmente projetos de energia eólica, afirmando que são prejudiciais e estavam "arruinando os Estados Unidos", motivo pelo qual pretende acabar com esses projetos.

"Países que investem em energia verde estão se arruinando, espero que também voltem para os combustíveis fósseis", disse. Sem evidências, Trump afirmou que energias fósseis e nuclear são as únicas que "realmente funcionam".

O republicano comentou ainda que o desempenho energético dos EUA é a razão pela qual o país "lidera a China em inteligência artificial (IA)". "Temos muita energia. Mas além de toda energia que temos até agora, temos que aumentar em três ou quatro vezes mais" para manter a liderança em IA, afirmou.


