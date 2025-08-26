DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Economia

Aneel: 4 distribuidoras de pequeno porte em SC terão alta tarifária, de 9,09% a 22,12%

26/08/2025 | 14:05
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 26, os reajustes tarifários de quatro distribuidoras de pequeno porte em Santa Catarina, com fornecimento de energia para 99,2 mil unidades consumidoras no total. Os porcentuais variam de 9,09% a 22,12%.

O maior porcentual médio, de 22,12%, será observado pelos consumidores da Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda (Eflul).

Já a Distribuidora Catarinense de Energia Elétrica Ltda (Dcelt) terá as tarifas elevadas em 9,09%.

A Cooperativa Aliança (Cooperaliança) terá alta média de 14,31%, enquanto a Empresa Força e Luz João Cesa (João Cesa) ficará com as tarifas reajustadas em 13,28%, também em média.

Os novos índices entram em vigor na sexta-feira, 29. Segundo balanço da Aneel, os fatores que mais impactaram nos índices das distribuidoras foram os custos com aquisição e transporte de energia, pagamento de encargos setoriais e componentes financeiros.


