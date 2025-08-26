DGABC
Esportes Titulo

Matheus França desembarca no Rio e inicia trajetória no Vasco: 'Vou me doar 100%'

26/08/2025 | 14:09
O Vasco ganhou nesta terça-feira um novo capítulo em sua janela de transferências. Matheus França, meia-atacante de 21 anos, chegou ao Aeroporto do Galeão para realizar exames médicos antes de ser anunciado oficialmente como reforço cruz-maltino. Recebido por torcedores e pela imprensa, o jogador mostrou entusiasmo com o retorno ao futebol brasileiro.

"É muito bom estar de volta ao Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou pronto para me doar 100% pelo time e ajudar da melhor maneira possível", afirmou França logo ao desembarcar.

O clube trabalha para acelerar a regularização do atleta e, assim, deixá-lo à disposição já para os duelos contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O próprio jogador, no entanto, adotou cautela quanto a uma estreia imediata. "Não sei se vai dar para jogar já na Copa do Brasil. Isso vai depender dos exames, da preparação e da decisão do treinador. Mas fisicamente estou bem e preparado para dar o meu melhor", disse.

A negociação foi conduzida com o Crystal Palace, que aceitou ceder o jogador por empréstimo até junho de 2026, sem cláusula de compra estipulada. O contrato do meia-atacante com o clube inglês segue válido até 2028, o que garante aos londrinos o vínculo em longo prazo. A chegada dele representa o 12º reforço vascaíno na atual temporada.

Cria das divisões de base do Flamengo, França ganhou espaço no time principal em 2022, ano em que participou das campanhas vitoriosas da Libertadores e da Copa do Brasil. No período seguinte, chegou a se destacar em algumas partidas, antes de ser negociado com o futebol europeu. O Crystal Palace desembolsou 20 milhões de euros fixos, além de bônus que não foram atingidos.

Na Inglaterra, as oportunidades foram escassas, e o jovem meia-atacante retorna ao Brasil em busca de maior protagonismo. Conhecido pela versatilidade e pela força física, França projeta se inserir rapidamente no elenco do Vasco, ressaltando características que, segundo ele, vão de encontro ao que o torcedor espera. "O vascaíno pode esperar de mim garra, dedicação e muita raça. Vou honrar essa camisa em todos os jogos", declarou.

A tendência é que o atleta tenha condições de atuar apenas no domingo, às 20h30, diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro.


