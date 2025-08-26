DGABC
Na França, Bayrou diz que votação de confiança será escolha entre 'caos' ou 'responsabilidade'

26/08/2025 | 13:45
O primeiro-ministro da França, François Bayrou, afirmou nesta terça-feira, 26, que os deputados da Assembleia Nacional têm "13 dias" para escolher entre "caos" ou "responsabilidade", em menção à votação de confiança que o premiê convocou na segunda-feira, 25, para o próximo dia 8 de setembro. Em um discurso no sindicato CFDT, o primeiro após o anúncio, Bayrou disse que é um momento de "clarificação", e criticou aqueles que buscam ser "arquitetos do caos", contrariamente ao espírito da responsabilidade.

Bayrou falou em uma emergência nacional para reequilibrar as contas do país.

Segundo ele, o voto favorável ao governo, e o apoio à sua proposta orçamentária, viria em um contexto para "evitar o endividamento excessivo, porque ainda é possível, optando por reduzir nossos déficits e produzir mais".


