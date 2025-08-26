DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Rui Costa: governo ficará consolidado como o que fez investimentos em rodovias e mais leilões

26/08/2025 | 13:42
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai ficar marcado como a gestão que mais fez investimentos em rodovias e também o que fez o maior número de leilões de concessões rodoviárias. As falas foram feitas na abertura da reunião ministerial que está sendo realizada nesta terça-feira, 26.

Em uma longa apresentação inicial, Rui Costa apontou realizações do governo em diferentes setores.

Em rodovias, lembrou que o acompanhamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) aponta para um salto na qualidade da malha. "Estamos com 76% das rodovias com qualidade considerada boa, contra 52% em 2022."

A carteira de projetos de concessões rodoviárias, afirmou o ministro, não busca financiar o restante das rodovias através de pedágios, já que abre mão do pagamento de outorgas buscando redução no preço cobrado aos condutores. "Sei que a turma da Fazenda gostaria de arrecadar, não o Haddad, gostaria de ter taxa."


