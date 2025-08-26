DGABC
Economia Titulo

Quatro dos 9 grupos pesquisados tiveram quedas de preços no IPCA-15 de agosto

26/08/2025 | 13:30
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Quatro dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram quedas de preços em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 26.

As deflações ocorreram em Alimentação e Bebidas, queda de 0,53%, uma contribuição de -0,12 ponto porcentual para a taxa de -0,14% registrada pelo IPCA-15 deste mês; Habitação, recuo de 1,13% e impacto de -0,17 ponto porcentual; Transportes, queda de 0,47% e contribuição de -0,10 ponto porcentual; e Comunicação, redução de 0,17% e impacto de -0,01 ponto porcentual.

Os aumentos foram registrados em Educação, alta de 0,78% e impacto de 0,05 ponto porcentual; Artigos de Residência, elevação de 0,03%, impacto de 0,00 ponto porcentual; Saúde e cuidados pessoais, alta de 0,64%, impacto de 0,09 ponto porcentual; Vestuário, aumento de 0,17%, impacto de 0,01 ponto porcentual; e Despesas Pessoais, aumento de 1,09%, impacto de 0,11 ponto porcentual.

O resultado geral do IPCA-15 em agosto foi decorrente de quedas de preços em 10 das 11 regiões pesquisadas. A única região com avanço de preços em agosto foi São Paulo, alta de 0,13%. O menor resultado ocorreu em Belém, queda de 0,61%.


