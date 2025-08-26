AT&T concorda em adquirir licenças de espectro da EchoStar por US$ 23 bilhões

A companhia norte-americana de telecomunicações AT&T concordou em comprar certas licenças de espectro sem fio da EchoStar, fornecedora global de serviços de satélite, por cerca de US$ 23 bilhões. Segundo a AT&T, a transação está prevista para ser concluída em meados de 2026.

As empresas também concordaram em atualizar seu acordo de serviços de rede no atacado, o que permite que a EchoStar funcione como uma operadora de rede móvel híbrida, fornecendo serviço sem fio sob a marca Boost Mobile. "A AT&T será a principal parceira de serviços de rede da EchoStar enquanto continua a atender clientes de serviços sem fio", disse a AT&T.

De acordo com o CEO da empresa de telecomunicações, John Stankey, a aquisição reforça e expande o portfólio de espectro, ao mesmo tempo que "melhora a experiência dos clientes com a internet doméstica e sem fio 5G em ainda mais mercados". Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado