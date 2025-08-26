Comissão liderada por Flávio deve ouvir ex-auxiliar de Moraes no dia de julgamento de Bolsonaro

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira, 26, requerimento de convite do perito criminal Eduardo Tagliaferro, que foi chefe da assessoria de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para prestar depoimento sobre o funcionamento do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, quando presidiu a Corte Eleitoral.
Além de Tagliaferro, os senadores convidaram os magistrados Marco Antônio Martins Vargas, ex-juiz auxiliar de Moraes, e Airton Vieira, que foi ministro e braço direito do ministro por seis anos. Outro convidado foi o jornalista Michael Shellenberger, que é responsável pela publicação do relatório "Arquivos do 8 de Janeiro: por dentro da força-tarefa judicial secreta para prisões em massa".
O documento produzido por Shellenberger foi utilizado como justificativa para o convite dos ex-funcionários do gabinete de Moraes. O relatório reúne mensagens vazadas entre Tagliaferro e Vieira e outros documentos sobre a atuação de Moraes e tenta demonstrar um direcionamento do ministro contra bolsonaristas.
A audiência para ouvir Tagliaferro e os demais está marcada para o dia 2 de setembro, mesmo dia do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete por tentativa de golpe na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Tagliaferro está na Itália, e a expectativa é que ele participe por videoconferência da reunião do colegiado presidido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na semana passada, Moraes pediu a extradição do perito.
Diferentemente da convocação, o convite para participação em comissão não é impositivo, portanto é possível que os convidados declinem e não compareçam. A alternativa neste caso seria a apresentação de requerimento de convocação.
Como mostrou o Estadão, Tagliaferro tem se manifestado nas redes sociais, com o apoio de bolsonaristas, e ameaça expor novos bastidores do funcionamento do gabinete de Moraes.
O vazamento de conversas entre Tagliaferro e Vieira provocou uma debandada na assessoria do magistrado. A equipe do ministro segue desfalcada mais de oito meses após o início das mudanças.
Essas dispensas fizeram com o que os juízes de apoio do ministro na condução dos seus mais de 2,7 mil processos passassem de quatro para um no intervalo de três meses.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.