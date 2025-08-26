DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Aneel aprova alta média de 17,90% em revisão tarifária da Equatorial Maranhão

26/08/2025 | 13:16
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 26, a revisão tarifária da Equatorial Maranhão, com alta média de 17,90%. O novo patamar valerá a partir de 28 de agosto.

Na classificação por grupos de consumidores, a elevação tarifária será de 18,67%, em média, para os consumidores conectados na alta tensão e de 17,77%, em média, para os consumidores conectados na baixa tensão.

A tarifa foi elevada, sobretudo, a partir do aumento de custos com encargos setoriais, incluindo subsídios que oneram a conta de luz. Esse grupo teve alta de 36,1% e, na revisão tarifária, esse aumento teve participação de 4,16 pontos porcentuais.

A distribuidora fornece energia elétrica para aproximadamente 2,2 milhões de unidades consumidoras em 217 municípios do Maranhão.

As novas tarifas da Equatorial Maranhão são resultantes do processo de Revisão Tarifária Periódica (RTP), que acontece a cada cinco anos.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.