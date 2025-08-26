Serina Therapeutics anuncia apoio da FDA para testes de tratamento experimental para Parkinson

A Serina Therapeutics anunciou nesta terça-feira, 26, que obteve o apoio da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) para avançar um programa de estudos clínicos para o tratamento da doença de Parkinson.

Em nota, a empresa de biotecnologia afirmou que planeja avançar com o tratamento experimental do medicamento SER-252 (apomorfina) sob a regulamentação de implementação de novos medicamentos do FDA.

"Pessoas vivendo com Parkinson avançado precisam de alívio mais consistente das flutuações motoras e nossos dados até o momento sugerem que o SER-252 podem melhorar de maneira mais confiável a função diária", afirmou o CEO da Serina Therapeutics, Steve Ledger.

Ledger disse que o plano de desenvolvimento será "rigoroso e eficiente em capitais", ao mesmo tempo em que geram evidências "clínicas e farmacológicas" para apoiar a revisão regulatória.