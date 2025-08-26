DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Serina Therapeutics anuncia apoio da FDA para testes de tratamento experimental para Parkinson

26/08/2025 | 13:13
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Serina Therapeutics anunciou nesta terça-feira, 26, que obteve o apoio da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) para avançar um programa de estudos clínicos para o tratamento da doença de Parkinson.

Em nota, a empresa de biotecnologia afirmou que planeja avançar com o tratamento experimental do medicamento SER-252 (apomorfina) sob a regulamentação de implementação de novos medicamentos do FDA.

"Pessoas vivendo com Parkinson avançado precisam de alívio mais consistente das flutuações motoras e nossos dados até o momento sugerem que o SER-252 podem melhorar de maneira mais confiável a função diária", afirmou o CEO da Serina Therapeutics, Steve Ledger.

Ledger disse que o plano de desenvolvimento será "rigoroso e eficiente em capitais", ao mesmo tempo em que geram evidências "clínicas e farmacológicas" para apoiar a revisão regulatória.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.