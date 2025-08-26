DGABC
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Governo intensifica diálogo com China, Europa e mundo árabe par abrir mercados, diz Rui Costa

26/08/2025 | 13:10
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira, 26, que o governo está respondendo com um conjunto de ações ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil. Entre os itens, disse que o Executivo está ajudando "fortemente" na abertura de novos mercados para as exportações brasileiras. As falas foram feitas na abertura da reunião ministerial.

"Queremos que o Brasil diversifique ainda mais suas exportações e diminua sua exposição às intempéries americanas", afirmou Rui Costa.

Como parte dessa agenda, o ministro destacou a intensificação de diálogo com China, Europa e mundo árabe.


