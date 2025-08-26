DGABC
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Grupo Alimentação e Bebidas recua pelo terceiro mês seguido no IPCA-15

26/08/2025 | 12:43
O gasto das famílias brasileiras com alimentação e bebidas recuou em agosto pelo terceiro mês consecutivo, ao sair de uma redução de 0,06% em julho para um recuo de 0,53% em agosto. Esse resultado gerou uma contribuição de -0,12 ponto porcentual para a taxa em queda de 0,14% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) neste mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A alimentação no domicílio diminuiu 1,02% em agosto. Ficaram mais baratos a manga (-20,99%), batata-inglesa (-18,77%), cebola (-13,83%), tomate (-7,71%), arroz (-3,12%) e carnes (-0,94%).

A alimentação fora do domicílio aumentou 0,71%. A refeição fora de casa subiu 0,40%, e o lanche avançou 1,44%.


