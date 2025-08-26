DGABC
Economia Titulo

Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

26/08/2025 | 11:25
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Brasil poderá exportar aves vivas para os Emirados Árabes Unidos, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. O aval ocorreu após a conclusão de negociação sanitária entre os países.

O acordo contempla espécies avícolas para fins ornamentais, conservação em zoológicos e outros usos e não inclui aves destinadas ao abate comercial e à produção de ovos para consumo, esclarecem as pastas.

"Esta nova abertura faz parte da estratégia do governo brasileiro de diversificação da pauta exportadora, gerando oportunidades de negócios para produtores especializados", destacaram os ministérios.

O Brasil exportou mais de US$ 3,3 bilhões em produtos agropecuários para os Emirados Árabes Unidos em 2024, sobretudo de carnes, produtos do complexo sucroalcooleiro e café.

No ano, o País acumula 404 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.


