DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Índice de confiança do consumidor nos EUA cai a 97,4 em agosto

26/08/2025 | 11:23
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos elaborado pelo Conference Board caiu para 97,4 em agosto, ante 98,7 em julho (dado revisado), segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 26. Analistas consultados pela FactSet previam queda a 97,0. A leitura de julho foi revisada 1,5 ponto para cima, de 97,2 originalmente.

O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho, recuou de 76,0 (dado revisado) para 74,8 no mesmo período.

O índice de condições atuais, que se baseia na avaliação dos consumidores sobre o momento presente do mercado de trabalho e negócios, diminuiu de 132,8 em julho para 131,2 em agosto.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.