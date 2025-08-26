DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Economia Titulo


A queda de 0,14% registrada em agosto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) representou o resultado mais brando para o indicador desde setembro de 2022, quando houve queda de 0,37%. Considerando apenas os meses de agosto, o resultado foi o mais baixo para o mês desde 2022, quando encolheu 0,73%.

O dado fez a taxa acumulada em 12 meses arrefecer, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em agosto de 2024, o IPCA-15 tinha registrado alta de 0,19%.

A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses passou de 5,30% em julho de 2025 para 4,95% em agosto de 2025, a mais baixa desde janeiro deste ano, quando estava em 4,50%.


